Para que os filhos passassem menos tempo online deitou abaixo a internet do município

Um pai francês tomou medidas demasiado drásticas ao interromper a ligação à internet de toda uma cidade na tentativa de impedir que o filho passasse demasiado tempo online. O gesto poderá valer-lhe até seis meses de prisão.

De acordo com o canal de televisão France Bleu, o homem tentou usar um “jammer” com multi-onda para cortar temporariamente a ligação à internet na sua casa, em Messanges, na costa oriental francesa.

Acontece que o uso de “jammers”, que é proibido em França, tem como objetivo interferir nos sinais de telecomunicações, acabando por “asfixiar” as ligações. Apesar da sua ilegalidade, há indivíduos que continuam a usá-los e a ser presos por isso.

Neste caso, o pai usou o dispositivo na esperança de desviar a atenção dos seus filhos viciados nas redes sociais e nos dispositivos que as suportam.

Esta foi precisamente a justificação dada às autoridades francesas, tendo admitido que o seu objetivo era apenas interromper a ligação à internet na sua casa entre a meia noite e as 3 da manhã, para que as crianças fossem dormir.

No entanto, o poder do “jammer” foi suficiente não só para desligar a internet na residência, mas também em toda a área circundante. Os vizinhos começaram a queixar-se, o que levou a uma investigação por parte do organismo responsável.

A pena pode variar incluir até seis meses de prisão ou uma multa que pode chegar a 30 mil euros.