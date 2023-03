Tânia Almeida e Rui Cansado apuraram-se esta sexta-feira para a final da Taça do Mundo de ginástica aeróbica, com o quinto lugar em par misto na prova que começou em Cantanhede, Coimbra.

Os ginastas lusos, que serão uma das oito duplas a discutir as medalhas no domingo, somaram 18.650 pontos, registo que lhes valeu o quinto posto.

A competição prossegue no sábado com as qualificações em diversas categorias.