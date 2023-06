Papa saiu do hospital repetindo: “estou vivo!”

O Papa Francisco teve alta hospitalar esta sexta-feira e, à saída do hospital, afirmou gracejando “ainda estou vivo”.

À saída do Hospital Gemelli, onde se encontrava internado desde o dia 7 de junho para ser operado a uma hérnia abdominal, o Papa agradeceu às muitas pessoas que o aguardavam e expressou “profunda tristeza” pelo mais recente naufrágio na Grécia.

Em declarações aos jornalistas, o cirurgião Sergio Alfieri que operou o Papa disse que “a convalescença corre bem” e que o “Papa poderá viajar” e “agora vai ficar mais forte”.

Após deixar o Hospital Gemelli e antes de chegar ao Vaticano, o Papa dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior para rezar diante do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani e fez uma breve visita às Irmãs do Instituto Maria Santíssima Bambina, que estão reunidas em Capítulo Geral.

De acordo com a informação divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa Francisco vai rezar o ângelus este domingo e cumprir a agenda de audiências previstas para os próximos dias, com exceção da audiência geral de quarta-feira dia 21 de junho, que foi cancelada.

No último dia em que esteve internado, e “como sinal de agradecimento”, Francisco recebeu toda a equipa responsável pela operação, “pessoal médico, enfermeiros, profissionais sociossanitários e auxiliares”, que “coordenaram, executaram e tornaram possível a intervenção cirúrgica”.

O Papa encontrou-se ainda com responsáveis do Hospital universitário, no seu terceiro internamento, e da Universidade Católica de Roma.

Na manhã de quinta-feira, o Papa visitou as crianças internadas nos serviços de oncologia e neurocirurgia pediátrica do Gemelli, junto ao quarto onde se encontra em convalescença, no 10.º andar da instituição.

Os pequenos pacientes “expressaram seu afeto ao Papa nos últimos dias, por meio de inúmeras cartas, desenhos e mensagens de rápida recuperação”, indica o comunicado da Santa Sé.

O Papa Francisco “tocou a dor dessas crianças, que carregam o sofrimento da Cruz nos seus ombros, todos os dias, juntamente com as suas mães e pais”, tendo-lhes oferecido um rosário e um livro.

“Ao saudar os presentes, sua santidade agradeceu a todos os profissionais de saúde pelo seu profissionalismo e esforço em aliviar o sofrimento dos outros, para além dos medicamentos, com ternura e humanidade”, conclui a nota.

A 4 de julho de 2021, também no Hospital Gemelli, Francisco foi submetido a outra intervenção, por causa de uma “estenose diverticular sintomática do cólon”, tendo permanecido internado durante dez dias.

No último dia 29 de março, o Papa foi internado pela segunda vez, no Gemelli, por causa de uma infeção respiratória, tendo alta médica a 1 de abril.