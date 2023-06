Papa recebe 200 artistas de todo o mundo, incluindo sete portugueses

O Papa vai receber esta sexta-feira um grupo de cerca de 200 artistas contemporâneos, incluindo sete portugueses, num encontro que assinala o 50.º aniversário da inauguração da coleção de arte moderna e contemporânea dos Museus do Vaticano.

“A audiência, que acontecerá na Capela Sistina, faz parte de uma série de encontros papais dedicados aos artistas, cujo primeiro ato data de 1964, quando Paulo VI pediu para renovar a amizade entre a Igreja e os próprios artistas”, indica uma nota enviada à Agência ECCLESIA pelo Dicastério para a Cultura e a Educação (Santa Sé), dirigido pelo cardeal português D. José Tolentino Mendonça.

Os artistas portugueses convidados pelo Papa são o cantor e compositor Pedro Abrunhosa, a arquiteta Marta Braga Rodrigues, os artistas plásticos Joana Vasconcelos e Vhils, o escultor Rui Chafes e os escritores José Luís Peixoto e Gonçalo M. Tavares.

A lista inclui, entre outros, o brasileiro Caetano Veloso e o angolano Paulo Flores.

“A vontade do Santo Padre é celebrar a obra e a vida dos artistas, destacando sua contribuição para a construção de um senso de humanidade compartilhada e promoção de valores comuns”, explica a nota do Dicastério para a Cultura e a Educação.

O organismo da Santa Sé refere que esta iniciativa reforça a sua intenção de se assumir como “promotor das relações entre a Santa Sé e o mundo da Cultura, favorecendo o diálogo como ferramenta indispensável para um verdadeiro encontro, interação recíproca e enriquecimento”.

O Vaticano espera que as artes, a literatura e a cultura, em todas as suas formas, se “sintam reconhecidos pela Igreja como pessoas ao serviço de uma busca sincera do verdadeiro, do bom e do belo”.

O cardeal Tolentino Mendonça, afirma que “é preciso relançar a experiência da Igreja como amiga dos artistas, interessada nas questões que o mundo contemporâneo coloca (tanto o atual, pressão do drama, como aqueles tão visionários que indicam novos futuros possíveis) e dispostos a desenvolver um diálogo mais rico e um crescimento de compreensão mútua”.

O evento é organizado em colaboração com o Governo do Estado da Cidade do Vaticano, os Museus do Vaticano e o Dicastério para a Comunicação.