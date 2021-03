Papa pede que ajudemos quem sofre na Semana Santa

O Papa assinalou este domingo no Vaticano o início da segunda Semana Santa consecutiva vivida em tempos de pandemia, evocando o sofrimento provocado pela covid-19.

“Entramos na Semana Santa. Pela segunda vez, vivemo-la no contexto de pandemia. No ano passado ficamos mais chocados, este ano estamos mais provados. E a crise económica tornou-se pesada”, referiu, antes da oração do ângelus com que se concluiu a celebração do Domingo de Ramos, na Basílica de São Pedro.

“Nesta situação histórica e social, o que faz Deus? Ele toma a cruz. Jesus toma a cruz, ou seja, encarrega-se do mal que esta realidade acarreta, o mal físico, psicológico e sobretudo espiritual, porque o maligno aproveita as crises para semear desconfiança, desespero e discórdia”, acrescentou.

A Igreja Católica iniciou a celebração da Semana Santa, os momentos centrais do ano litúrgico que recordam os momentos da Paixão de Jesus, com a evocação da sua entrada messiânica em Jerusalém e a bênção dos ramos.

Francisco pediu que os católicos estejam particularmente atentos aos sofrimentos dos seus próximos.

“Ao longo da Via Sacra diária, encontramos os rostos de muitos irmãos e irmãs em dificuldade: não passemos ao largo, deixemos que o coração se mova com compaixão e aproximemo-nos”, apelou.

No momento, como o Cireneu [Simão, o homem que ajudou Jesus a transportar a cruz], podemos pensar: ‘Por que eu?’. Mas então descobriremos o dom que, sem nosso mérito, nos tocou”, acrescentou.

Francisco destacou a importância de assumir um momento de “sofrimento, escuridão, perplexidade”, imitando a atitude da Virgem Maria, que “percorreu o caminho da Paixão, mantendo a lâmpada da fé acesa no seu coração”.

As cerimónias de 2021 vão decorrer em vários países, como Portugal, sem procissões e outras manifestações de devoção popular que marcam estes dias, devido ao estado de emergência que se vive por causa da pandemia de covid-19.