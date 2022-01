Papa pede promoção e proteção das mulheres

O Papa apelou no Vaticano ao fim da violência contra as mulheres, colocando o novo ano sob a proteção das mães, para que o mundo encontre um “olhar inclusivo”.

“Enquanto as mães dão a vida e as mulheres guardam o mundo, empenhemo-nos todos para promover as mães e proteger as mulheres. Quanta violência existe contra as mulheres! Basta! Ferir uma mulher é ultrajar Deus, que tomou duma mulher a humanidade. Não de um anjo, não diretamente, mas de uma mulher”, disse, na homilia da Missa da solenidade litúrgica de Santa Maria, Mãe de Deus.

O apelo reforça a mensagem deixada por Francisco no último dia de Natal, em que rezou pelas mulheres vítimas da violência que “grassa neste tempo de pandemia”.

A Missa do primeiro dia de 2022 foi celebrada na Basílica de São Pedro, assinalando ainda o 55º Dia Mundial da Paz.

O Papa convidou os católicos a colocar o novo ano sob a proteção de Maria, Mãe de Deus: “Que Ela nos ajude a guardar e meditar tudo, sem ter medo das provações, na jubilosa certeza de que o Senhor é fiel e sabe transformar as cruzes em ressurreições”.

O dogma da maternidade divina de Maria (Theótokos) foi definido no Concílio de Éfeso, em 431.

Evocando essa definição solene, Francisco convidou todos os participantes na celebração a levantar-se, para que repetissem três vezes o título de “Santa Mãe de Deus”.

A homilia sublinhou o “olhar inclusivo” das mães, que “supera as tensões guardando e meditando no coração”.

“É um olhar concreto, que não se deixa condicionar pelo desconsolo nem se deixa paralisar perante os problemas, mas coloca-os num horizonte mais amplo”, precisou.

O Papa evocou, em particular, as mães que assistem um filho doente ou em dificuldade.

“Trata-se de um olhar consciente, sem ilusões, e, todavia, sem se deter na tristeza e nos problemas, oferece uma perspetiva mais ampla, a perspetiva do cuidado, do amor que regenera a esperança. É isto que fazem as mães: sabem superar obstáculos e conflitos, sabem infundir a paz. Assim conseguem transformar as adversidades em ocasiões de renascimento e de crescimento”, apontou.

Francisco sublinhou que, no calendário católico, novo ano começa “sob o signo da Mãe”.

“O olhar materno é o caminho para renascer e crescer”, indicou, sublinhando que “as mães, as mulheres olham o mundo não para o explorar, mas para que tenha vida”.

O Papa declarou que, na Igreja Católica, “o grande lugar da mulher” é este “coração de mãe”.