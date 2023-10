Papa pede cessar-fogo no Médio Oriente

O Papa apelou, este domingo, no Vaticano, a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, pedindo que se permita o acesso da ajuda humanitária a Gaza.

“Cessem o fogo! Parem, irmãos e irmãs. A guerra é sempre uma derrota, sempre”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a oração do ângelus.

Francisco começou por agradecer a todos os que se associaram, na última sexta-feira, à jornada de jejum, oração e penitência, para “implorar a paz no mundo”.

“Não desistamos. Continuemos a rezar pela Ucrânia e também pela grave situação na Palestina e em Israel, e por outros regiões em guerra”, declarou.

O Papa pediu que em Gaze se assegurem “espaços para garantir as ajudas humanitárias e sejam libertados os reféns”.

“Que ninguém abandone a possibilidade de travar as armas. Cessem o fogo”, referiu.

Francisco citou o vigário da Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, para insistir no pedido de cessar-fogo.

O grupo islamita palestino Hamas atacou Israel, no dia 7 de outubro, provocando a morte de mais de 1400 pessoas; 229 pessoas foram sequestradas e permanecem desaparecidas desde então.

Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, onde se registam mais de 7700 mortes e mais de 18 mil feridos.

Ainda hoje, o Papa rezou pelas vítimas do furacão Otis que, na quarta-feira, atingiu Acapulco, no sul do México, causando 39 mortos e dez desaparecidos.

“Transmito a minha proximidade à população da zona de Acapulco, no México, atingida por um furacão muito forte. Rezo pelas vítimas, pelas suas famílias, por aqueles que sofreram graves danos”, disse.

Antes da oração, o Papa tinha destacado a importância do amor a Deus e ao próximo, dando o exemplo de Santa Teresa Calcutá, que quis ser uma “gota” do amor de Deus

“Foi assim que ela, tão pequena, foi capaz de fazer tanto bem: refletindo como uma gota o amor de Deus. E se às vezes, olhando para ela e para outros santos, chegamos a pensar que eles são heróis inimitáveis, pensemos nessa pequena gota – o amor é uma gota que pode mudar muitas coisas. E como se faz isso? Dando o primeiro passo, sempre”, concluiu.