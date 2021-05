Papa pede aos escuteiros para redescobrirem a “vida comunitária”

O Papa Francisco pediu esta sexta-feira, no Vaticano, que o Escutismo seja “um movimento de semeadores de esperança e uma redescoberta da vida comunitária”.

“Convido a não se desanimarem com o egoísmo do mundo, a não se fecharem em si mesmos, a não serem jovens inativos, sem ideais e sem sonhos. Nunca percam de vista o facto de que o Senhor está a chamar todos vocês para levar destemidamente o anúncio missionário”, disse aos membros do Movimento Escuteiro Católico Francês (Scouts Unitaires de France).

Assinalando o 50° aniversário da fundação deste movimento, o Papa pediu que “sempre e em qualquer lugar” partilhem a alegria do Evangelho que os faz viver.

“O Senhor quer que vocês sejam seus discípulos e espalhem luz e esperança, porque conta com a ousadia, a coragem e o entusiasmo de todos”, observou.

Francisco agradeceu a Deus pelo testemunho durante “cinquenta anos a serviço de seus irmãos e irmãs e da Igreja”.

“O escuteiro, com sua disponibilidade ao serviço do próximo, também é chamado a trabalhar por uma Igreja mais ‘extrovertida’ e por um mundo mais humano”, desenvolveu.

O Papa assinalou que, onde quer que os escuteiros estejam, “com fé e compromisso”, podem aumentar a riqueza das relações humanas e “torná-las um bem comum que ajuda a uma renovação social”.

Segundo o pontífice, pela relação que o movimento católico tem com a natureza, os seus membros levam a mensagem que “o respeito pelos outros e pelo meio ambiente andam de mãos dadas”, por isso, é uma ilusão pensar que se pode curar a relação “com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais”.

O portal ‘Vatican News’ informa que o Papa Francisco começou a sua intervenção a destacar que o Movimento Escuteiro Católico Francês é considerado pelas entidades pastorais juvenis da Conferência Episcopal Francesa como protagonista na evangelização e na construção da sociedade.

“O movimento escuteiro é um sinal de encorajamento para os jovens, porque os convida a sonhar e a agir, a ter a coragem de olhar para o futuro com esperança”, salientou.

Francisco realçou que, através da pedagogia do irmão e da irmã mais velhos, os escuteiros “protegem e acompanham os mais jovens”, ajudando-os pacientemente a descobrir e tornar fecundos “os talentos recebidos do Senhor”.

“Todos precisamos viver relações humanas reais e não apenas virtuais, especialmente na idade em que o caráter e a personalidade são formados”, afirmou na audiência desta sexta-feira.