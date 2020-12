Papa: Natal é um sinal de esperança em tempos de pandemia

O Papa disse hoje no Vaticano que a celebração do Natal é, este ano, um “sinal de esperança” em tempos de pandemia.

“Mesmo neste Natal, no meio dos sofrimentos da pandemia, Jesus, pequeno e indefeso, é o ‘sinal’ que Deus dá ao mundo”, referiu, ao receber no Palácio Apostólico as delegações de Castelli de Abruzzo (Itália) e do município de Kocevje, no sudeste da Eslovénia, para a entrega da árvore de Natal e do presépio instalados na Praça de São Pedro.

Francisco agradeceu pela oferta destes dois “ícones” do Natal. “Nunca como este ano, são um sinal de esperança para os romanos e para os peregrinos que terão a oportunidade de os vir admirar”, assinalou.

Num discurso divulgado pelo Vaticano, o Papa convidou a “viver com fé o mistério do nascimento do Redentor”, imitando a simplicidade das figuras que o acompanharam.

“No presépio, tudo fala de ‘boa’ pobreza, pobreza evangélica, que nos torna bem-aventurados: contemplando a Sagrada Família e as várias personagens, somos atraídos pela sua humildade desarmante”, observou.

O presépio e a iluminação da árvore de Natal na Praça de São Pedro foram inaugurados esta tarde, pelos responsáveis do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, cardeal Giuseppe Bertello e D. Fernando Vérgez Alzaga; vão permanecer no local até 10 de janeiro, solenidade do Batismo do Senhor, que encerra o tempo litúrgico do Natal no calendário católico.

De Castelli chega este ano um presépio em cerâmica, com imagens maiores do que o tamanho natural, numa criação de “arte contemporânea que tem raízes na própria produção local”, destaca o portal ‘Vatican News’.

As imagens estão colocadas lateralmente a uma plataforma luminosa de cerca de 125 metros quadrados, que envolve parte do obelisco com uma pequena inclinação.

Já a árvore de Natal é em 2020 um abeto-falso (Picea Abies), de 28 metros de altura e 70 centímetros de diâmetro, vinda do sudeste da Eslovénia.