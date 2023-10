Papa lança encontro para “aprender com as crianças”. Dom Tolentino abre evento

O responsável pelo Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé apresentou o encontro mundial ‘Aprendamos com as crianças’ onde afirmou que “os conflitos e as guerras exigem a coragem” de sonhar e conquistar a paz.

“Para fazer a paz é preciso muito mais coragem do que para fazer a guerra, é preciso mais coragem para dizer sim ao diálogo e não ao conflito; Que as crianças que encontraremos no dia 6 de novembro sejam para nós uma fonte desta coragem”, disse D. José Tolentino Mendonça, em conferência de imprensa.

O cardeal português assinalou que, hoje, os conflitos e as guerras “exigem de todos esta coragem, a coragem de sonhar a paz e de conquistar a paz”: “Aprendamos das crianças a ter esta coragem”.

Com o tema ‘Aprendamos com as crianças’, esta iniciativa que foi anunciada pelo Papa Francisco após a recitação do Angelus do dia 1 de outubro, com cinco crianças em representação dos cinco continentes, desde a janela do Palácio Apostólico, vai reunir “mais de seis mil” meninos e meninas, dos 7 aos 12 anos, no dia 6 de novembro, na Sala Paulo VI, no Vaticano.

O Vatican News informa que a apresentação deste evento centrou-se nos temas da fraternidade, do respeito pela pessoa e pela criação, um encontro mundial patrocinado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, que é presidido pelo cardeal D. José Tolentino Mendonça, promovido em colaboração com vários organismos e associações, como os Franciscanos, a Comunidade de Santo Egídio e a Cooperativa Auxilium, a Federação Italiana de Futebol.

Marco Impagliazzo, presidente da Comunidade de Santo Egídio, referiu que a delegação de jovens que vão acompanhar será internacional, composta principalmente por crianças migrantes mas também jovens refugiados, que chegaram à Itália através dos trabalhadores humanitários, e vão ter uma exposição, intitulada ‘Conseguimos a paz?’, na Sala Paulo VI.

Nas ‘Escolas de Paz’, da Comunidade de Santo Egídio, as crianças preparam as suas perguntas suscitadas pela interrogação: ‘Como gostarias de rezar ao Papa Francisco?’.

Na sala de imprensa da Santa Sé estiveram também algumas crianças, realidades eclesiais e civis envolvidas na organização deste dia dedicado a ouvir as suas vozes.

Na conferência de imprensa, o padre Enzo Fortunato, coordenador-geral da iniciativa, explicou que o encontro mundial, dia 6 de novembro, vai começar às 12h00 locais (menos uma em Portugal), na Basílica de São Pedro, para uma catequese e oração no túmulo de São Pedro.

A partir das 14h00, na Sala Paulo VI, destacam-se cânticos e testemunhos de grupos do Vietname, Austrália, Amazónia e Brasil, Benim e Itália; o Coral Antoniano vai animar o encontro e o cantor Mr. Rain também vai cantar uma música.

Segundo frei Enzo Fortunato, franciscano conventual, o Papa chega às 15h30 e, após um breve discurso, começa um diálogo com perguntas e respostas entre Francisco e as crianças, o sacerdote informou que pediu a escolas que “façam surgir as perguntas das crianças, a sua imaginação, para que possam ser os protagonistas do encontro com o Papa”, e estão “muito satisfeitos com a excelente resposta e com o entusiasmo” despertado.

A iniciativa nasceu por ocasião da publicação do livro “A encíclica das crianças. Reeducar o mundo dos adultos”, cujo prefácio foi assinado pelo Papa Francisco.