Papa Francisco recorda quem vai passar o Natal longe da sua terra

O Papa recordou este domingo no Vaticano quem vai passar o Natal longe da sua terra e da sua família, desejando que todos encontrem “portas abertas” nas comunidades cristãs.

“Hoje, quero dirigir-me de forma particular aos que estão longe da sua família e da sua terra: queridos irmãos e irmãs, o nosso Pai celeste não vos esquece e não vos abandona”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, onde presidiu à recitação da oração do ângelus.

Falando aos peregrinos e visitantes reunidos na Praça de São Pedro, Francisco sublinhou que, “por vários motivos”, há quem viva o Natal num ambiente diferente, esperando que a Igreja seja para todos “uma verdadeira família, onde se experimenta o calor do amor fraterno. E a todos os que estão longe da sua família, cristãos e não-cristãos, digo: as portas da comunidade cristã estão abertas, Jesus nasce para todos e dá a todos o amor de Deus”.

O Papa saudou os peregrinos de Roma, da Itália e de vários países, presentes no Vaticano dois dias antes da celebração do Natal.

“O meu pensamento vai em particular para as famílias, que nestes dias se reúnem: quem vive longe dos pais parte e volta a casa; os irmãos procuram encontrar-se. É bonito e importante estar juntos, em família, no Natal”, referiu.

Na sua tradicional catequese, Francisco tinha refletido sobre o episódio da visita de Maria à sua prima Isabel, como símbolo do “dinamismo da fé e da caridade” que ajuda a preparar o Natal.

Dia 25 de dezembro, Solenidade do Natal do Senhor, Francisco dirige a mensagem e a bênção natalícia ‘Urbi et Orbi’ [à cidade (de Roma) e ao mundo], a partir das 12h00 locais, na varanda central da Basílica do Vaticano.