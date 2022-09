Papa Francisco pede o fim desta “guerra mundial”

O Papa Francisco afirmou esta quarta-feira que se vive “uma guerra mundial”, lembrou a Ucrânia, na audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano, pedindo a construção da paz, “projetos de harmonia e reconciliação”.

“Hoje, estamos a viver uma guerra mundial, paremos, por favor!”, disse Francisco, no final do encontro semanal com os peregrinos e visitantes, no Vaticano.

“Não esqueço a martirizada Ucrânia”, afirmou o Papa, destacando a presença de bandeiras ucranianas na Praça São Pedro.

Francisco pediu, “diante de todos os cenários de guerra” atuais, a cada pessoa para ser “construtor da paz” e para rezar para que “no mundo se espalhem pensamentos e projetos de harmonia e reconciliação”.

A guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro, após a invasão das tropas russas, e o Papa tem apelado à paz e ao diálogo, contactando responsáveis religiosos e políticos, e fazendo-se presente através de representantes; Francisco lembrou que tem procurado chegar ao presidente da Ucrânia e da Rússia, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, na entrevista à TVI/CNN Portugal, divulgada este domingo.

“À Virgem Maria confiamos as vítimas de todas as guerras, de todas as guerras, especialmente a população ucraniana”, concluiu, na catequese, desta quarta-feira, onde continuou a refletir sobre o tema do discernimento.