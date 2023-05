Papa Francisco em Portugal de 2 e 6 de agosto

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou esta segunda-feira “grande alegria” perante a confirmação pelo Vaticano da deslocação do Papa Francisco a Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre 02 e 06 de agosto.

Numa nota divulgada após uma nota da Santa Sé, a CEP manifesta o desejo de que a presença de Francisco em Portugal, “que inclui uma significativa peregrinação ao Santuário de Fátima, seja um forte momento de renovação e graça para a Igreja em Portugal, especialmente para os jovens, chamados por Cristo Vivo a serem autênticos evangelizadores numa Igreja sinodal e sempre em missão”.

“Desde o anúncio da realização da JMJ em Portugal, a 27 de dezembro de 2019 no Panamá, todas as dioceses portuguesas têm vivido a JMJ em encontros de oração, celebração e reflexão, e em inúmeros acontecimentos a nível religioso e cultural”, sublinha a nota do episcopado, acrescentando que “a peregrinação dos Símbolos da Cruz e do Ícone mariano Salus Populi Romani pelas dioceses continua a ser momento agregador de todo este processo de renovação pastoral, particularmente entre os jovens no seu entusiasmo e criatividade”.

Segundo o órgão presidido pelo bispo José Ornelas, “são mais de quatro anos, em grande parte vividos em pandemia, que culminarão na primeira semana de agosto em Lisboa com a presença de centenas de milhares de jovens vindos de todo o mundo, em celebrações presididas pelo Santo Padre”.

O Papa Francisco vai chegar a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude em 02 de agosto, regressando a Roma no dia 06, estando a visita a Fátima agendada para dia 05, foi hoje anunciado.

Do programa já conhecido, o Papa participará, no dia 03 de agosto, à tarde, no Parque Eduardo VI, à cerimónia do Acolhimento dos peregrinos. No dia seguinte, presidirá, também no Parque Eduardo VI, à Via Sacra, enquanto no sábado, além da manhã, em Fátima, estará no fim da tarde, início da noite, no Parque Tejo, para o início da Vigília dos jovens.

No domingo, além da missa final, durante a manhã, também no Parque Tejo, à tarde terá um encontro com os milhares de voluntários participantes na JMJ, antes de regressar ao Vaticano.

Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017 ter presidido às cerimónias do 13 de maio, no Santuário de Fátima, numa visita no âmbito do centenário das aparições e que ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto.

Francisco é o quarto Papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1982, 1991 e 2000, e Bento XVI em 2010.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.