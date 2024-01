Papa Francisco: a Igreja não quer ‘followers’ superficiais

O Papa afirmou este domingo, no Vaticano, que a fé é mais do que uma “teoria” e exige mais aos católicos do que o comportamento de um seguidor, nas redes sociais.

“O Senhor não quer fazer prosélitos, não quer ‘followers’ superficiais, mas pessoas que se questionam e se deixam interpelar pela sua Palavra. Portanto, para ser discípulo de Jesus, é preciso primeiro procurá-lo, ter um coração aberto, em busca, não saciado ou satisfeito”, indicou, perante cerca de 10 mil pessoas, reunidas na Praça de São Pedro para a recitação do ângelus.

Falando desde a janela do apartamento pontifício, Francisco sustentou que “a fé, em suma, não é uma teoria, mas um encontro, é ir ver onde o Senhor habita e morar com Ele”.

O Papa desafiou os presentes a recordar o seu “primeiro encontro com Jesus”, para fazer memória e “renovar a alegria de segui-lo”

“O que significa ser discípulo de Jesus?”, perguntou, sugerindo três verbos: “procurar, morar, anunciar”.

Os primeiros discípulos, acrescentou, “não estavam em busca de notícias ou informações sobre Deus, nem sinais ou milagres, mas queriam encontrar o Messias”.

Ainda somos discípulos apaixonados, procuramos o Senhor ou acomodamo-nos numa fé feita de hábitos? Moramos com Ele na oração, sabemos ficar em silêncio com Ele? E, enfim, sentimos a necessidade de partilhar, de anunciar esta beleza do encontro com o Senhor?”.

Após a oração, Francisco recordou as cheias que atingiram o oeste da Colômbia, onde um deslizamento de terras causou, pelo menos, 34 mortos.

“Não nos esqueçamos de rezar pelas vítimas do deslizamento de terras na Colômbia, que causou muitas mortes”, apelou.