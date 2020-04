Papa Francisco: à disposição para dar uma mão e salvar a vida de migrantes

O Papa Francisco afirmou que está “sempre à disposição para dar uma mão” numa mensagem à organização não-governamental ‘Mediterranea Saving Humans’, que procura salvar a vida dos migrantes, testemunhar, documentar e denunciar, e agradeceu o serviço destes voluntários.

“Obrigado por tudo aquilo que fazem. Gostaria de lhes dizer que estou sempre à disposição para dar uma mão. Contem comigo”, escreveu o Papa, esta sexta-feira Santa, na resposta a uma carta dos voluntários da ‘Mediterranea Saving Humans’.

O sítio online ‘Vatican News’ informa que o Papa recebeu uma “extensa carta” da organização não-governamental, assinada pelo chefe de missão, Luca Casarini, onde manifesta “amargura por todos os obstáculos impostos aos navios humanitários” e pelo agravamento das condições de milhares de pessoas nos campos de refugiados na Líbia e na Grécia, onde vivem mais de 40 mil pessoas.

A agência das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR – contabiliza que quase 800 pessoas partiram da Líbia em março e cerca de 600 foram deportadas, enquanto na Grécia os campos de refugiados em quarentena após testes revelarem casos positivos ao coronavírus Covid-19.

“Nestes dias terríveis, penso no que fazemos no mar e o que sentimos quando temos o privilégio de poder salvar da morte os nossos irmãos e irmãs migrantes, enquanto o mundo tem a cabeça virada para o outro lado; A pandemia hoje obriga todos a fazer as contas com a luta pela vida, a pedir ajuda aos outros para se salvar”, escreveu Luca Casarini.

O Papa Francisco agradeceu a carta ao chefe de missão da organização não-governamental ‘Mediterranea Saving Humans’ a sua carta: “Pela Piedade humana que tens diante a tantas dores. Obrigado pelo teu testemunho, que me faz muito bem”.

“Na verdade, eram aqueles homens, mulheres e crianças indefesos que estavam-nos salvando. Hoje tudo está claro, transparente como a água daquele Mar Mediterrâneo, que queremos imaginar como o ‘Grande Lago de Tiberíades’”, revelou Luca Casarini, divulga o ‘Vatican News’.