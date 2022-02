Papa envia ajuda para migrantes na fronteira lituana

O Papa Francisco, através do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, enviou uma contribuição de 50 mil euros a favor da Caritas Vilnius (Lituânia), para apoiar as atividades que realiza em benefício dos migrantes na fronteira oriental da Lituânia.

Segundo nota da Santa Sé a “verba será utilizada em obras assistenciais e na compra de medicamentos, produtos alimentares, agasalhos para aliviar as duras condições de vida a que estão submetidas as populações neste inverno”, em colaboração com a Nunciatura Apostólica na Lituânia.

Toda a realidade tem sido “acentuada também pelo prolongamento da crise pandémica”.

O apoio é uma expressão imediata do sentimento de proximidade espiritual e encorajamento paterno que o Papa Francisco expressou repetidamente durante o Angelus dominical no final de 2021 e início de 2022 em relação aos migrantes, refugiados e requerentes de asilo que se encontram naquela área.