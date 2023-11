Papa denuncia “montanha de mortos” na Terra Santa

O Papa lançou uma campanha de oração especial pela paz, tendo como intenção particular a situação na Palestina e Israel, apelando ao fim do conflito para que se evite chegar a uma “montanha de mortos”.

“Rezemos pela paz na Terra Santa. Rezemos para que as diferenças se resolvam através do diálogo e da negociação e não com uma montanha de mortos de cada lado. Por favor, rezemos pela paz na Terra Santa”, refere Francisco, num vídeo divulgado pela Rede Mundial de Oração do Papa e enviado às redações.

“É duro aquilo que está a acontecer na Terra Santa. É muito duro. O povo palestino e o povo de Israel têm direito à paz, têm direito a viver em paz dois povos irmãos”, acrescenta.

A mensagem é publicada em espanhol, inglês, francês, português, italiano, árabe e hebraico.

“Todos sentimos a dor das guerras. Sabeis que, desde que terminou a II Guerra Mundial até hoje, as guerras continuaram em diferentes regiões do mundo. Quando ficam longe, não as sentimos muito. Há duas muito perto de nós que nos levam a reagir: na Ucrânia e na Terra Santa”, aponta o Papa.