Papa alerta para grave crise humanitária no Iémen

O Papa alertou no Vaticano para a “gravíssima” crise humana que afeta o Iémen, onde milhões de crianças estão em risco de fome, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

“Convido a rezar pela população do Iémen, de modo especial pelas crianças, que sofrem por causa da gravíssima crise humana”, declarou Francisco, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do ângelus.

O Iémen tem sido afetado pela guerra desde 2015 e sente agora os efeitos da pandemia, que levou a uma quebra na ajuda humanitária.

Mark Lowcock, subsecretário geral para Assuntos Humanitários e coordenador da Ajuda de Emergência das Nações Unidas (Ocha), afirmou que esta é uma “calamidade sem precedentes”.

O Papa Francisco recordou ainda à quarta Conferência de Bruxelas destinada a “Apoiar o futuro da Síria e da região”, que vai ter lugar a 30 de junho, promovido pela União Europeia e as Nações Unidas.

“Rezemos por este importante encontro, para que possa melhorar a dramática situação do povo sírio e das populações vizinhas, em particular do Líbano, no contexto de grave crise sociopolítica e económica que a pandemia tornou ainda mais difícil”, pediu o pontífice.

Pensem que há crianças com fome, que não têm que comer. Por favor, que os responsáveis sejam capazes de fazer a paz”.

A intervenção recordou ainda as populações afetadas pelas cheias na Ucrânia, consideradas as piores dos últimos 12 anos no país, evocando “o conforto do Senhor e o socorro dos irmãos”.

Francisco saudou os peregrinos presentes na Praça de São Pedro, entre eles os participantes na Missa em rito congolês que tinha decorrido em Roma, “rezando pela República Democrática do Congo”.