PAOK campeão da Grécia com toque português

O PAOK dos portugueses Vieirinha e Sérgio Oliveira sagrou-se este domingo campeão grego pela terceira vez na sua história e quando ainda falta uma jornada para o final do Campeonato — e 34 anos depois da última vez.

A equipa orientada pelo romeno Razvan Lucescu só precisava de pontuar frente ao Levadiakos, depois de ter desperdiçado a primeira oportunidade de xeque-mate na semana passada ao empatar com o Larissa, mas acabou por golear em casa com dois golos de Shakhov, um de Biseswar, outro de Swiderski e ainda um do português naturalizado cabo-verdiano Fernando Varela (5-0).

Sem o capitão Vieirinha, que se lesionou na semana passada e não vai voltar a jogar até ao final da temporada, o PAOK contou o contributo de Sérgio Oliveira, que está emprestado pelo FC Porto, logo no onze inicial. Misic, médio croata emprestado pelo Sporting ao clube grego, não chegou a sair do banco de suplentes. Depois de na temporada passada ter sido o AEK a colocar um fim a um ciclo de sete Ligas consecutivas conquistadas pelo Olympiacos, desta vez foi o PAOK a superar a equipa orientada pelo português Pedro Martins.

A festa dos adeptos do clube de Salónica, porém, começou ainda este sábado, dia em que o PAOK assinalou 93 anos de existência. Os apoiantes da equipa de Vieirinha e Sérgio Oliveira iluminaram uma das principais ruas da cidade com luzes vermelhas e anteciparam dessa forma a conquista anunciada do Campeonato grego 34 anos depois.