Pandemia tira força ao partido de Merkel

A subida do número de infeções, a lentidão na vacinação e os avanços e recuos nas medidas de confinamento estão a provocar um enorme desgaste político à CDU de Angela Merkel, que teria apenas 28% dos votos se houvesse eleições neste momento, segundo a mais recente sondagem. Os Verdes estão a crescer e seriam o segundo partido da Alemanha, com 23%.

Quando faltam apenas seis meses para escolher o sucessor de Angela Merkel, as notícias são más para a União – como é conhecida na Alemanha a parceria entre a União Democrata Cristã (CDU) e a União Social Cristã (CSU) da Baviera. Segundo o barómetro de março da ZDF (estação pública de televisão), ficaria pelos 28%, uma queda de sete pontos percentuais relativamente ao período pré-pandemia, e de cinco pontos face aos resultados das eleições de 2017.

Em setembro, a CDU já não poderá contar com a mulher que governa a Alemanha há 15 anos consecutivos. Mas é cada vez mais evidente que o atual presidente do partido, Armin Laschet (também ministro-presidente do estado da Renânia do Norte-Vestefália), não convence como candidato a chanceler: é o pior cotado entre os líderes dos principais partidos. Dois terços dos alemães entendem que não tem as qualidades necessárias para exercer o cargo, incluindo a maioria dos apoiantes da CDU (apenas 28% gostariam de o ver a liderar o Governo alemão).

