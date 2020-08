Pandemia: saiba as novas regras em vigor em Portugal

As regras mudaram este sábado 1 de agosto. A mais visível é a mudança no horário de funcionamento dos restaurantes e estabelecimentos similares: passam a poder fechar à meia-noite em todo o país, com tolerância até à uma da manhã para saírem todos os clientes. O limite dos ajuntamentos continua a ser de 20 pessoas.

Desde há 15 dias, Portugal não impõe restrições aos voos de países da União Europeia, do Espaço Schengen e Reino Unido.

Os emigrantes que vivem em países fora da lista autorizada podem passar as férias mas têm de levar um teste à covid-19 negativo, feito até três dias antes da viagem.

Quem acusar temperatura elevada nos portais de infravermelhos colocados pela ANA nos aeroportos terá de medir de novo a febre e fazer o teste à covid-19 no local. Não irá ficar retido no aeroporto, desde que dê a morada e contacto aos profissionais de saúde, além de se comprometer com uma quarentena.

Em Lisboa a situação de calamidade acaba em 19 freguesias, que evoluem para o mesmo nível da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que é de contingência. Esse facto levou a Câmara de Lisboa a anunciar a reabertura das feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiras, que estavam proibidas. Mantêm-se as proibições da venda de álcool e os ajuntamentos têm um limite de dez pessoas. O acompanhamento e a monitorização de infetados com covid-19 na AML vão replicar as equipas multidisciplinares que operaram nas 19 freguesias.

A hora região com exceções é a Madeira. Se rumar à Madeira, é obrigatório usar máscara em locais públicos, inclusivamente nas casas de banho públicas. Não é obrigatório em praias, na prática desportiva, em lazer, em espaços florestais e percursos pedestres, desde que com a distância de segurança. Crianças até aos 10 anos e pessoas incapacitadas também não estão obrigadas.