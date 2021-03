Pandemia provocou depressões em todo o mundo

Com o objetivo de continuar a avaliar o impacto social e económico da pandemia a nível mundial foi lançado há cerca de seis meses a segunda fase do inquérito mundial denominado «Life with Corona» que, em Portugal, tem como parceiro o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S).

Os dados já obtidos mostram que uma parte considerável da população apresenta sintomas ligeiros de depressão e que cerca de 50 % dos inquiridos de Portugal, Argentina, Indonésia, Reino Unido e Estados Unidos, assim como 40% dos alemães, revelam sintomas mais graves de depressão. A geração mais jovem e as famílias com filhos são os mais afetados.

“O “Life with Corona” foi lançado a 23 de março de 2020 e, nesta segunda fase, que começou a 1 de outubro, «tentámos perceber os efeitos psicológicos que a pandemia e as medidas preventivas têm tido sobre as pessoas. Até 4 de março recebemos um total de 21.552 respostas de 136 países e, até ao momento, Portugal é segundo país com mais participações» no estudo, depois da Alemanha, salienta Liliana Abreu, investigadora portuguesa na Universidade de Constança (Alemanha), uma das instituições que lidera o projeto.

Liliana Abreu, que já foi investigadora no i3S e com o qual mantém a colaboração através deste projeto, explica que analisaram os dados relativos a Portugal e verificaram que «50% dos participantes apresentam níveis de depressão moderada», o que, diz, «é significativo». Uma das causas identificadas tem a ver com a diminuição dos rendimentos mensais. «Percebemos também, ao contrário do que se pensava, que os mais jovens são mais propensos a apresentar níveis mais elevados de depressão em comparação com os mais velhos, o que expõe o fardo adicional que as gerações mais jovens estão a sofrer», acrescenta.

«Existem imensos estudos a decorrer sobre a pandemia, termos um bom nível de participação num estudo internacional, demostra o interesse dos portugueses em nos ajudarem a compreender o impacto que esta crise está a ter nas suas vidas», salienta Liliana Abreu. Os dados que chegaram de Portugal são semelhantes aos obtidos nos restantes países e torna-se evidente que a saúde mental foi fortemente afetada pela pandemia. «Só o facto de ter sintomas da doença pode desencadear problemas de saúde mental. Isto sugere que o medo de estar doente com COVID pode estar a causar níveis mais elevados de stress», acrescentam os investigadores.

A equipa internacional de investigadores está agora a comparar como estão a reagir aqueles que vivem sozinhos e aqueles que vivem com outros, e também aqueles que vivem com crianças e aqueles que não vivem. Segundo os dados já disponibilizados no site «Life with Coronoa» (https://lifewithcorona.org/how-we-experience-the-pandemic-is-shaped-by-who-we-live-with/), as pessoas que vivem sozinhas «emergem como o grupo que teve as piores experiências durante a pandemia. São mais propensos a relatar níveis mais baixos de satisfação de vida do que a média geral da amostra e são também mais propensos a sentir ansiedade ou depressão». Pelo contrário, os indivíduos que vivem com uma outra pessoa «têm, geralmente, lidado melhor com a pandemia e as suas contramedidas. Em comparação com a média da amostra, relatam um maior bem-estar subjetivo, e têm menos probabilidades de sentir depressão, ansiedade ou demonstrarem comportamentos agressivos».

Quanto às pessoas que vivem com um ou mais adultos e com crianças, em comparação com a média da amostra, «têm os piores indicadores de consumo alimentar. É mais provável que tenham ganho peso, petiscam mais frequentemente e fumam e bebem mais do que qualquer outro grupo. Também apresentam níveis mais elevados de ansiedade e agressividade. É também mais provável que tenham experimentado maior tensões entre os membros das suas famílias».

O objetivo dos investigadores passa por «gravar» as vozes e as experiências dos cidadãos de todo o mundo durante este período invulgar de pandemia. Sem fins lucrativos, e baseado em métodos académicos rigorosos, o projeto visa populações adultas em todo o mundo e está traduzido em 27 línguas. O inquérito continua em curso (https://lifewithcorona.org/survey/) pelo menos até finais de 2021, pelo que ainda é possível participar. Maria Rui Correia, investigadora no i3S responsável por disseminar o projeto em território português, apela “a todos os portugueses para responderem ao inquérito, pois, só com a participação dos cidadãos se consegue uma imagem real do que se passa na nossa população neste tempo de pandemia”.

A iniciativa do «Life with Corona» partiu de uma equipa de investigadores internacionais da área das ciências sociais, nomeadamente do Centro de Segurança e Desenvolvimento Internacional (ISDC), na Alemanha, do Instituto Mundial de Investigação em Economia do Desenvolvimento da Universidade das Nações Unidas (UNU-WIDER), na Finlândia, do Instituto Leibniz de Culturas Vegetais e Ornamentais (IGZ), na Alemanha, da Universidade de Constança, na Alemanha, e do Instituto de Estudos de Desenvolvimento (IDS), no Reino Unido. O projeto é liderado por Tilman Brück (ISDC/IGZ), Patrícia Justino (UNU-WIDER), Anke Hoeffler (Universidade de Constança) e Wolfgang Stojetz (ISDC). Para além do i3S, este projeto de Ciência Cidadã contou com a participação de instituições e organizações de vários países. Os investigadores pretendem obter dados relevantes para apoiar respostas socioeconómicas sustentáveis à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S)

Liliana Abreu (na foto acima), doutorada em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (2018). Obteve uma bolsa de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tendo como Instituição de Acolhimento o i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde.

Durante o seu doutoramento obteve uma Bolsa Fulbright, que lhe permitiu desenvolver parte do seu doutoramento nos EUA, passando pela Universidade de de Massachussets e pela T.H. Chan Harvard School of Public Health.

A sua tese de doutoramento centrou-se no estudo da literacia em saúde distribuída de pessoas com doenças crónicas, especificamente, asma e diabetes. Atualmente, é investigadora na Universidade de Constança (desde 2019), Alemanha, no Grupo de Desenvolvimento e Investigação, onde desenvolve investigação na área da epidemiologia social em países em desenvolvimento e dá aulas de Saúde Global.