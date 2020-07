Pandemia provoca situação anormal nas auto-estradas da Europa

França regista desde o segundo fim-de-semana de julho longas filas de trânsito provocadas por milhares de turistas a viajar de carro rumo a destinos de férias. A pandemia levou muitas famílias a optar pelo automóvel e os especialistas alertam para um aumento no trânsito em toda a Europa, que já começa a fazer-se sentir nos serviços de assistência que estão sobrecarregados.

Em comunicado, o ACL – Automóvel Clube do Luxemburgo – alerta para o alto nível de trânsito que se vai registando nas auto-estradas europeias, mas também para a necessidade de verificar o estado da sua viatura antes de fazer uma viagem mais longa. Em caso de avaria, indica o clube automobilista, poderá haver tempos de espera anormais em muitos países europeus.

Um dos países mais afetados pelo aumento do trânsito foi a Croácia e a vizinha Eslovénia. As filas de trânsito oriundo da Eslovénia para aquele popular destino de férias, a caminho da península croata de Ístria, tem sido intenso e houve mesmo quem demorasse três horas só para passar a fronteira este fim de semana.

Estima-se que mais de meio milhão de turistas da Europa Central, sobretudo da Alemanha, estejam neste momento na Croácia em férias.

No sábado, de acordo com o Bison Futé, um serviço público de ajuda no trânsito em França, chegou a haver engarrafamentos com mais de 900 quilómetros e para muitos, naquele país, boa parte do fim de semana terá sido passado em “confinamento” na estrada.