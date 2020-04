Pandemia: Papa defende rendimento mínimo universal

O Papa enviou uma carta aos movimentos populares mostrando a sua solidariedade com o trabalhadores, perante a pandemia, defendendo um rendimento mínimo universal.

“Talvez seja a hora de pensar num salário universal que reconheça e dignifique as tarefas nobres e insubstituíveis que vocês realizam, capaz de garantir e tornar realidade esse slogan tão humano e cristão: nenhum trabalhador sem direitos”, pode ler-se, na carta enviada às redações.

O Papa aponta os movimentos de trabalhadores como “um exército invisível” nesta luta contra a Covid-19, “esta guerra”, sem armas senão a “solidariedade, a esperança e o sentido da comunidade.

“Vocês são vistos com suspeita por superarem a mera filantropia por meio da organização comunitária ou por reivindicarem seus direitos, em vez de ficarem resignados à espera de ver se alguma migalha cai daqueles que detêm o poder económico”, refere.

Francisco na sua carta aponta ainda para o futuro, “no depois” desta pandemia, onde as “sérias consequências” já se fazem sentir.

“Quero que pensemos no projeto de desenvolvimento humano integral que ansiamos, focado no protagonismo dos Povos em toda a sua diversidade e no acesso universal aos três T que vocês defendem: terra e comida, teto e trabalho”, aponta.