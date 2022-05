Pandemia não impede entradas na Alemanha até setembro

A medida foi aceite esta quarta-feira pelo executivo de Olaf Scholz. Não há necessidade de teste, vacina ou recuperação do coronavírus até setembro para se entrar na Alemanha.

A partir de junho e até ao fim de agosto, não há restrições para entrar no país germânico. As restrições mantêm-se para países dominados pelas variantes mais agressivas do covid, mas o Contacto admite que não há nenhum nessa situação, de momento.

Em setembro as restrições serão reavaliadas, consoante o estado da pandemia na altura. Há vários meses que a incidência semanal por 100.000 habitantes situou-se abaixo dos 300 casos, como se notou esta quarta-feira.