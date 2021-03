Pandemia: lusófonos nos EUA ajudam quem mais precisa

A grave crise económica atual, resultante da pandemia, provocou um aumento exponencial de membros brasileiros, portugueses e hispanos no grupo de Facebook “Ajuda Comunitária USA”, com 114,5 mil membros que procuram ou oferecem apoio nos Estados Unidos.

Com um nome em português, o “Ajuda Comunitária USA”, criado há oito anos para que os imigrantes que moram nos Estados Unidos se possam encontrar e entreajudar, é um dos maiores grupos norte-americanos de língua portuguesa.

“É tão bom a gente ter alguém aqui para poder contar e saber que a comunidade está unida para ajudar quem realmente precisa”, considerou o brasileiro Flávio Murillo, criador e administrador do grupo, radicado nos Estados Unidos há 21 anos, em entrevista à agência Lusa.

Só no último mês, o grupo teve mais de quatro mil publicações, grande parte em português, revistas por seis administradores e 12 moderadores.

As doações entre os membros são frequentes e são o foco principal do grupo de Facebook, que se formou como uma plataforma com o propósito de “ajudar o próximo, principalmente o próximo que está longe da família, longe do seu país, longe das alegrias”, disse Flávio Murillo à Lusa.

O administrador assegurou que muitas pessoas e muitas famílias vulneráveis conseguem ajuda de todo o tipo por meio do grupo virtual.

“Fica muito mais fácil, há gente que chega sem nada. Ao pedir ajuda, você ganha cama, você ganha mesa”, explicou o criador do grupo, acrescentando: “fora as amizades” que se criam.

“Nunca se sabe o dia em que nós iremos precisar de alguém”, considerou o brasileiro, incentivando qualquer pessoa a “plantar, para um dia colher”: “A gente às vezes esquece que pode, um dia, precisar do próximo”.

O empreendedor explicou que o grupo nasceu há oito anos, depois do furacão Sandy, um desastre natural que atingiu a América do Norte e Central entre outubro e novembro de 2012.

Na altura, Flávio Murillo voluntariou-se para ajudar pessoas conhecidas e desconhecidas afetadas pelo furacão através do seu perfil pessoal no Facebook.

Ao ver que havia muita gente disposta a ajudar, o brasileiro criou um grupo com o nome “Ajuda Comunitária USA” e a “turma” cresceu, para agregar, agora, cerca de 114,5 mil membros.

Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, que já infetou mais de 126 milhões de pessoas em todo o mundo, provocou a morte a mais de 2,7 milhões de pessoas e alterou completamente os estilos de vida, o grupo de Facebook está a ser usado por “muita gente que perdeu o emprego e está a fazer coisas em casa”, explicou Flávio Murillo.

De acordo com o criador e administrador, as publicidades e vendas, que antes não eram aceites nas publicações do grupo, passaram a ser parte do dia a dia, “porque as pessoas precisam de trabalhar, vender o que tem ou se reinventar”.

“Pessoas que estão a reinventar-se, cozinhando, fazendo docinhos para festas, artesanato, trazendo coisas do seu país para vender… Se virando”, disse o brasileiro.

“Hoje em dia, tudo é pela internet. Quando eu cheguei [aos Estados Unidos], há 21 anos, não era assim, a internet era bem lenta e não existiam grupos de ajuda. Hoje está muito mais fácil e todo o mundo tem condições de ajudar um ao outro”, afirmou Flávio Murillo, empreendedor e dono de um café na Nova Jérsia.

Segundo o brasileiro, até a ligação entre comunidades de língua portuguesa nos Estados Unidos se alterou ao longo do tempo: “atualmente vejo os brasileiros e portugueses mais unidos através das redes sociais”.

“Desde que eu abri, sempre falei que não é um grupo brasileiro (…). Nós não estamos aqui sozinhos. Nós falamos português e na maioria das vezes, falamos espanhol. Em Newark há muitos latinos e a gente divide os mesmos trabalhos e compartilha os mesmos ideais como imigrantes”, afirmou o criador do grupo.

Flávio Murillo disse que “o interessante é que há muita gente ali com coração muito bom para ajudar” e acrescentou que o grupo terá planos para oferecer cursos de aprendizagem, palestras e exposições de negócios quando a pandemia de covid-19 acabar.