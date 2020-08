Pandemia: Guterres alerta para risco de catástrofe geracional

O mundo vive “a maior disrupção de sempre na área da Educação”. As Nações Unidas avançam com números concretos: a pandemia fez com que, pelo menos, 40 milhões de crianças ficassem sem acesso ao ensino pré-escolar. O secretário-geral da ONU fala no risco de “catástrofe geracional”.

Nas palavras de António Guterres, “apesar das aulas na rádio, televisão ou online, e do empenho de pais e professores, houve muitos estudantes que ficaram de fora. Alunos com incapacidades, ou em comunidades desfavorecidas, deslocados e refugiados, em zonas remotas, são os que correm o maior risco de exclusão”.