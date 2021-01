Pandemia faz PIB francês baixar 8,3%

A economia francesa caiu 8,3% em 2020, ano marcado pela pandemia da covid-19 e pelas restrições decididas pelo Governo para travar a doença, indicou esta sexta-feira o Instituto de Estatísticas francês (INSEE).

No quarto trimestre, a queda do Produto Interno Bruto (PBI) foi de 1,3%, depois de uma recuperação nos três meses anteriores de 18,2%, de acordo com um comunicado do INSEE.

No pior momento do confinamento, o segundo trimestre, o recuo do PIB foi de 11,6%.