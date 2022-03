PAN quer ser a peça fundamental do puzzle democrático

“O PAN tem sido uma peça fundamental no puzzle democrático da Assembleia da República”, afirma a candidatura do partido no círculo da Europa.

O cabeça de lista, Rogério Castro (na foto acima), de 25 anos, a residir atualmente em Nijmegen, nos Países Baixos, considera que “desde a nossa entrada que a proteção animal, até então ignorada no Parlamento, passou a fazer parte da agenda política portuguesa, conseguindo conquistas como: o aumento do IVA para a tauromaquia e a interdição a menores de 16 anos para os espetáculos tauromáquicos, o fim do tiro ao pombo, a criação de um programa de entrega dos animais selvagens dos circos, a criação de uma Provedoria Nacional para todos os animais ou o aperfeiçoamento do código penal e a alteração do código de processo penal para proteção dos animais de companhia.

Mas o PAN insiste que no combate, mitigação e adaptação à crise climática a sua ação é fundamental, tal como nos direitos humanos: acesso ao cartão de cidadão para pessoas em situação de sem-abrigo, cuidados mais humanizados na gravidez e no parto e uma licença de 10 dias para as vítimas de violência doméstica, entre outras iniciativas.

“Mas ainda ficou muito por fazer e, por falta de vontade política dos restantes partidos, muitas das nossas iniciativas ficaram pelo caminho”, considera o partido que se diz pronto “para mais uma legislatura a trabalhar em prol das causas que fazem parte do nosso ideário e os todos os votos pelo círculo da Europa podem fazer a diferença para o seguimento do nosso trabalho”.



As principais medidas pretendidas pelo PAN para a próxima legislatura, nomeadamente no que à comunidade de portugueses/as emigrados/as na Europa diz respeito:

Aumentar o número de funcionários/as para os consulados e alargar a rede consular a outros locais onde exista uma grande concentração de portugueses/as, bem como aumentar o investimento no acesso remoto aos serviços, nomeadamente via telemóvel;

Garantir a existência de conselheiros/as sociais junto das Embaixadas para endereçar as questões da emigração em cada país;

Definir áreas de consulta obrigatória ao Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP);

Reduzir o número de círculos eleitorais dos atuais 22 para 10 – agregando toda a emigração em apenas um círculo e criando-se um círculo de compensação -, por forma a impedir a injustiça subjacente ao atual sistema eleitoral, que a cada eleição legislativa faz com que cerca de meio milhão de votos válidos não sirvam para eleger qualquer deputado;

Promover a capacitação das Organizações, facilitando o acesso aos apoios públicos e privados disponíveis para todas as áreas de intervenção social, através da criação de um portal que reúna toda a informação, bem como aconselhamento e apoio às candidaturas;

Apoiar o ensino, presencial e à distância, da língua do país de destino, bem como da língua portuguesa para as comunidades com inscrições gratuitas;

Rever os Acordos de Comércio Internacional firmados no sentido de garantir o cumprimento dos padrões e metas europeias em matéria ambiental, social e de bem-estar animal, bem como assegurar que todos os novos acordos estão atualizados com estes valores;

Reduzir os custos de mobilidade sustentável dentro da UE, criando um plano integrado de transportes, nomeadamente através da ferrovia;

Desenvolver um programa para incentivar o intercâmbio cultural, para fomentar projetos artísticos, literários e musicais;

, para fomentar projetos artísticos, literários e musicais; Proceder à criação de uma assembleia de cidadãos/ãs, a funcionar junto da Assembleia da República, com competência para a apresentação de propostas de revisão constitucional e de alteração da legislação em vigor tendentes a assegurar a reforma do sistema político e o aprofundamento da participação cidadã.



O programa eleitoral completo pode ser consultado aqui e todas as medidas específicas para a emigração aqui.