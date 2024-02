PAN: contribuir para uma sociedade planetária de língua portuguesa

“Portugal deve aprofundar as suas relações culturais, económicas e políticas com as nações de língua portuguesa, incluindo a região da Galiza, Goa, Damão, Diu, Macau e os outros lugares da nossa diáspora onde se fala o português, sensibilizando a comunidade lusófona, com 240 milhões de falantes, para as causas humanitárias, ambientais e animais”, defende o PAN, que vê as comunidades portuguesas no mundo nesse espaço.

Para o partido Pessoas Animais Natureza, “Portugal deve promover a Lusofonia e os valores universalistas da cultura portuguesa e lusófona no espaço internacional, dando o seu melhor exemplo e contributo para converter a sociedade planetária na possível comunidade ético-cultural e ecuménica visada entre nós por Luís de Camões, Padre António Vieira, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva”, ou seja, deve assumir-se e promover-se como “um espaço multicultural e de convivência com a diversidade, um espaço privilegiado para o tão actual desafio do diálogo intercultural e inter-religioso, alargado ao diálogo entre crentes e descrentes”.

A líder do partido, Inês Sousa Real, defende “mais políticas públicas que permitam ajudar as famílias que têm animais, mas também as associações, nomeadamente reduzindo o IVA das rações e dos cuidados médico veterinários dos 23% para os 6%”.

“Portugal tem tido um atraso estrutural no desenvolvimento da ferrovia. Temos ouvido falar muito [o social-democrata] Luís Montenegro e [o socialista] Pedro Nuno Santos sobre o aeroporto, mas eles têm deixado para trás, efetivamente, um dos grandes desafios do país, que é garantir que a nível urbano e a nível regional temos transportes acessíveis para a população”, sublinhou.

Questionada sobre a expectativa que tem para estas eleições legislativas antecipadas, Inês Sousa Real disse que o “ideal é voltar a contar com quatro eleitos na Assembleia da República”, mostrando-se satisfeita com o trabalho que o partido tem feito.

“Temos sido o partido da oposição que mais medidas fizemos aprovar e, por isso mesmo, eu apelo a todas as pessoas, aos ativistas que ajudaram a fundar este partido, às pessoas que têm animais de companhia, que estão nas associações, que nos deem mais força e um grupo parlamentar, para que possamos continuar a fazer os avanços que até aqui temos”, apelou.

Pelo Círculo da Europa, o PAN apresenta como cabeça de lista Paulo Nuno de Carneiro Vieira de Castro. Residente no Porto, Vieira de Castro é autor de uma dezena de obras dedicadas à autonomia crítica nas organizações e na educação. Foi durante mais de uma década professor do Ensino Superior Graduado e Pós-graduado em áreas da gestão organizacional. Na administração empresarial foi, ainda, responsável pela estratégia, o marketing e a comunicação em diversas áreas. Atualmente está envolvido na direção europeia de uma startup norte-americana com enfoque no bem-estar e na saúde mental.