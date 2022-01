PAN candidata neurocientista ao círculo da Europa

O cabeça de lista do PAN pelo círculo eleitoral da Europa chama-se Rogério Castro, tem 24 anos, é natural de Felgueiras e reside em Nijmegen, nos Países Baixos.

Rogério Castro é licenciado em Biologia Aplicada e Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade do Minho.

Atualmente, é Doutorando em Neurociências na Radboud University Medical Center, após lhe ter sido atribuída uma bolsa Marie Sklodowska-Curie. A sua linha de investigação foca-se no estudo de novas terapias para melhorar a qualidade de vida de pessoas com transtornos neuropsiquiátricos e desenvolve trabalho nos campos da educação, saúde e experimentação animal na ciência.

O jovem candidato é filiado no PAN desde 2019 e, em 2021, integrou a lista candidata do PAN às eleições autárquicas pelo concelho do Porto.

As suas principais bandeiras são a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, a proteção dos animais e o respeito pelo meio ambiente.

Além de Rogério Castro, foram escolhidos, como suplentes, André Luís Inácio de Oliveira e Maria Alexandra Sousa Rodrigues.