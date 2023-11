Pampilhosa da Serra regressa com natal “à antiga”

O tradicional Natal Serrano está de regresso em dezembro à Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, com mais dias de atividade a recriar as tradições natalícias de “outros tempos”.

“O nosso Natal é verdadeiramente genuíno, diferente dos demais, comemorando verdadeiramente o Natal da serra, da família, dos afetos, dos abraços e da fogueira, e não tanto o Natal comercial do Pai Natal, no qual estas pessoas não se identificam”, disse esta quinta-feira o presidente da autarquia.

Em conferência de imprensa, Jorge Custódio salientou que o evento, que vai decorrer de 7 a 17 de setembro, no Mercado Municipal, procura manter a “ruralidade de excelência” daquele território de “campos por explorar”, apostando na preservação das tradições e dos saberes locais.

Num cenário alusivo à quadra natalícia, vão conviver artesãos, tasquinhas, concertos, mercadinho e produtos endógenos e gastronómicos, como é o caso da filhó espichada, que vai ser confecionada ao vivo em oito espaços dinamizados por cada uma das Juntas de Freguesia do concelho.

A receita obtida nesta iguaria da doçaria serrana reverte, na totalidade, para a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra e a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, que são as únicas instituições que possuem valência de creche, para apoio a crianças e bebés.

Segundo Jorge Custódio, o Natal Serrano tem crescido em visitantes de ano para ano, tendo, na última edição, em 2022, registado 8.000 mil visitantes “em quatro ou cinco dias”.

“Alargámos o número de dias e acredito, seguramente, que este ano [com 10 dias] vamos ultrapassar esses números, porque cada vez mais este evento está a afirmar-se na região”, frisou o autarca, referindo que o município investe no certame entre 180 e 200 mil euros.

O presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra justificou o forte investimento com a necessidade de criar programas no “pico do Inverno” que proporcionem a vinda de visitantes ao concelho, que, no Verão, é bastante procurado pelos turistas e chega a ter cinco vezes a sua população.

Nesta edição, na qual não falta a tradicional fogueira, que representa o ponto de encontro da população, todas as escolas da região foram convidadas para visitar o certame.

O evento, segundo Jorge Custódio, acaba por ter grande reflexo na restauração e no alojamento local do concelho, que esgota a sua capacidade, o que é também um objetivo do município.

Além dos grupos de animação tradicionais do concelho, o Natal Serrano apresenta um programa de animação que aposta em grandes nomes da música popular portuguesa, com destaque para as atuações de Toy, no dia 8, José Malhoa, no dia 15, e David Antunes e Emanuel Moura, no dia 16.

O Natal Serrano inclui ainda o Festival do Medronho e da Destilaria, no dia 8, que conta com 200 participantes inscritos para debater aquele fruto.

A inauguração está agendada para dia 7, com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.