Palhinha quer fazer história no apuramento para o Euro

O médio João Palhinha afirmou que Portugal quer fazer história e terminar a fase de apuramento para o Euro2024 de futebol só com vitórias.

“Acabámos por tornar as coisas [a qualificação] mais fáceis para o nosso lado, mas só por causa do nosso mérito. O objetivo agora é fazer história e chegar às 10 vitórias no grupo. O facto de estarmos perto de fazer história é motivo de orgulho e dá-nos ambição e motivação”, afirmou João Palhinha.

O jogador do Fulham falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino da seleção nacional, que começa a preparar o duelo de quinta-feira com o Liechtenstein, em Vaduz, da nona e penúltima jornada do Grupo J.

“O voltar a ser campeões europeus é um sonho que todos partilhamos. Não falamos muito nisso, nem pensamos. Estamos focados nestes dois jogos. Gostaríamos de repetir o que aconteceu no Euro2016, mas um passo de cada vez e com calma. A seleção tem um futuro bastante promissor”, disse o médio de 28 anos.

Sobre a seleção nacional, Palhinha confessou ainda que se adaptou muito bem à forma de jogar do selecionador Roberto Martínez, que rendeu Fernando Santos em janeiro, e destacou o respeito que existe entre todos os jogadores, muitos deles rivais nos seus respetivos clubes.

“Acaba por ser a nossa imagem, o respeito que temos uns pelos outros dentro da seleção”, reforçou.

No verão, no fecho do mercado de transferências, Palhinha teve contrato assinado com o Bayern Munique e chegou mesmo a viajar para a Alemanha para tirar fotografias com o equipamento do gigante emblema bávaro, mas a transferência acabou por cair, situação que afetou bastante o antigo jogador do Sporting.

“Foi algo que mexeu muito comigo e com a minha família, mas são águas do passado. Não quero relembrar muito isso. Tudo o que tem acontecido, tem sido por alguma razão. Gosto de pensar assim. Vou continuar a fazer o meu trajeto. Tenho 28 anos e sei que posso ainda chegar mais alto. É essa a minha ambição”, frisou.

Após o encontro em Vaduz, Portugal fecha a fase de apuramento no domingo, perante a Islândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Portugal, que também já tem o primeiro lugar assegurado no agrupamento, lidera o Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.