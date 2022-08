Palhinha no “onze da semana” da Premier League

O médio do Fulham esteve em destaque no empate frente ao Liverpool. João Palhinha aparece no “onze da semana”, depois de apenas um jogo na Premier League.

No passado sábado, o Fulham fez-se notar depois de empatar a duas bolas com o vice-campeão inglês. Os dois golos da equipa foram de Mitrovic, que também aparece na equipa da semana.

A “team of the week” é decidida por Alan Shearer, lenda da liga inglesa.

Veja aqui quem também faz parte da equipa da semana.

