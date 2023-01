Palavras emotivas

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Palavras nobres para externar emoções

Cravo-as no papel, emotivas e enobrecidas

Com o puro desejo de sensibilizar corações

Amar , e em alguns sarar suas feridas.

Talvez a poesia nos possa motivar e ensinar

Para converter espadas em relhas de arado

Quem sabe se potências mundiais possam parar

Com a guerra. Pois o solo seco está ensanguentado.

Os sentimentos dos povos estão feridos

Mães criaram seu filhinhos durante anos

E agora (in) voluntariamente são oferecidos

No altar do deus da guerra e dos enganos.

Onde sacerdotes abençoam com preconceito

Dizendo: matem, essa é a vontade de Deus.

Ele está do nosso lado, lutem de qualquer jeito

E massas oscilantes matam por vezes os seus…

José Valgode