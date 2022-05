Palavras de Jesus levam brasileiros à loucura

Jorge Jesus está de férias no Brasil e, no decorrer de uma partida do seu ex-clube, o Flamengo, admitiu querer voltar.

A notícia é avançada pelo jornalista brasileiro Renato Maurício Prado, que afirma que o técnico português lhe assumiu diretamente a vontade de regressar a uma casa onde já foi feliz.

Recorde-se que Jorge Jesus surpreendeu o mundo do futebol quando, após uma breve passagem pela Arábia Saudita, assinou contrato pelo Mengão em 2019.

No tempo em que esteve à frente do clube, o amadorense venceu a Libertadores, o campeonato, a Supercopa e a Recopa Sudamericana, tendo-se tornado num verdadeiro ídolo para o povo canarinho.

Com as palavras de Jesus, o mundo do futebol brasileiro está “de pernas para o ar”, já que se sonha com o regresso do português.