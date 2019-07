Chegaram devagar na brisa morna do entardecer,

Chegaram simples, imaturas, traziam com elas a frescura das manhãs de

primavera, o mágico timbrado dos sinos no alto da igreja, tocando as

aves Marias matinais.

Falavam de saudade, de ternura, falavam de memórias e de segredos guardados.

Foram longos os caminhos!

Foram a nascente de um rio de histórias antigas , de amores

inacabados, de coragens vencidas.

Foram a alma e a cor a transbordar poesia, a coragem de quebrar

barreiras e medos.

Foram um silencioso canto a gritar a solidão das ausências, das perdas

e do exílio.

Ergueram – se devagar do mais profundo abismo, aninharam -se no útero

fecundo e acolhedor do poeta.

De onde jorrava a fonte das palavras ?

Jorravam dessa inquietude imensa de descrever o invisível, o

intocável, o absoluto!

Nasciam dessa vontade imensa de criar beleza em terrenos férteis de

desalento e desencanto.

Fizeram caminho e caminhada, nascente, rio e enseada.

Fizeram -se mundo, distancias, presença iluminada

Transfiguraram os silêncios numa voz lírica!

Sede de saber, saciada!