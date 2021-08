Palácio de Buckingham não é cinco estrelas

Muitas pessoas que têm visitado os jardins do Palácio de Buckingham, em Londres, deixaram avaliações negativas na plataforma TripAdvisor, aconselhando outros turistas a não visitarem o local.

Segundo o jornal The Independent, os visitantes criticaram o facto de lhes ter sido negado o acesso a grandes partes dos jardins e reclamaram dos preços excessivos dos bilhetes, da comida, das longas filas e dos seguranças do local.

Alguns usaram o TripAdvisor para alertar outros turistas, descrevendo a sua visita como “dececionante” e sugerindo que visitassem gratuitamente outros parques em Londres. Houve quem dissesse que se sentiu “roubado pela realeza“.

“Cuidado com esta fraude completa. Paguei 16,50 libras para ter acesso aos jardins na esperança de descansar e ver belas flores e árvores. O que vivi foi, em primeiro lugar, uma longa fila para a verificação de segurança e, em seguida, ver uma pequena parte dos relvados cercado por guardas observando cada passo e uma corda que separa o resto do jardim”, lê-se na avaliação de um turista na plataforma.

O utilizador acrescentou que “a pequena parte do parque que as pessoas têm acesso é facilmente percorrida em 10 minutos e não há nada de interessante para ver lá”.

“Também não se pode sentar na margem do lago para observar a vida selvagem, por causs das cordas em todos os lugares. Estou muito dececionado e sinto-me roubado pela realeza”, frisou.

Muitas pessoas ficaram surpreendidas quando descobriram que grandes partes do jardim real estavam interditas, a menos que fosse paga uma taxa adicional de 6,50 libras (7,63 euros) por pessoa, que oferecia uma visita guiada.

O Palácio de Buckingham continua avaliado em 4,5 estrelas em 5 na plataforma TripAdvisor, apesar do grande número de críticas negativas.

Em comunicado, o palácio real referiu que tem “o prazer de receber muitos comentários positivos de muitos turistas que visitam o jardim neste verão e todos os comentários dos visitantes são importantes para planeamento futuro“.

Os jardins do Palácio de Buckingham estão abertos ao público pela primeira vez. Entre 9 de julho e 19 de setembro poderá desfrutar de um piquenique no relvado traseiro da Rainha e deambular desde o jardim que recebe as festas familiares até ao lago.

O percurso de 156 metros de trilhos herbáceos conta com a passagem pelos plátanos plantados pela rainha Vitória e pelo príncipe Alberto e vistas para a ilha implantada no lago de 3,5 hectares alimentado pelo lago Serpentine, no Hyde Park.

Para o piquenique, os visitantes podem levar petiscos, cadeiras e mantas. Só não podem beber álcool, fazer churrascos ou jogar à bola.