Países Baixos voltam a confinar

Os Países Baixos vão entrar em confinamento durante o período de Natal para tentar impedir um surto da variante ómicron, anunciou, este fim de semana, o primeiro-ministro Mark Rutte.

“Os Países Baixos vão voltar ao confinamento a partir de amanhã (domingo). É inevitável com a quinta vaga e com a ómicron a espalhar-se ainda mais depressa do que temíamos. Agora devemos intervir por precaução”, afirmou o líder holandês.

Todas as lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros não essenciais devem fechar de domingo até 14 de janeiro. As escolas devem fechar pelo menos até 9 de janeiro.

O número de convidados que as pessoas podem receber nas suas casas também vai ser reduzido de quatro para dois, exceto no dia de Natal, 25 de dezembro.

Segundo as autoridades holandesas, a ómicron vai superar a variante delta e tornar-se dominante no país até ao fim do ano.