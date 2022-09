Países Baixos vão jogar e acolher “final four” da Liga das Nações

Os Países Baixos derrotaram a Bélgica por 1-0, com golo de Van Dijk, aos 73′, e garantiram o primeiro lugar no Grupo A4 e a presença na fase final da Liga das Nações, repetindo a presença da primeira edição, onde acabaram derrotados por Portugal na final.

Com a vaga na ‘final four’, os Países Baixos ganharam também o direito de organizarem a fase decisiva desta competição, o que acaba por reforçar o favoritismo da seleção orientada por Louis van Gaal, que teve caminhada triunfal, com cinco vitórias e apenas um empate, frente à Polónia, 2-2.

Depois da vitória por 4-1 na Bélgica, os neerlandeses entraram com o conforto de só perderem o primeiro lugar caso a Bélgica vencesse por mais de três golos de diferença, o que fez com que em vez da tradicional máquina de futebol ofensivo a equipa da casa fosse mais pragmática e muito equilibrada defensivamente.

No último lance do jogo a Bélgica poderia ter chegado ao empate, mas o fantástico remate de bicicleta de Lukebakio bateu no poste.