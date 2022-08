Países Baixos declaram situação de “escassez de água”

A seca está a atingir o norte da Europa, incluindo a Holanda, uma nação conhecida por sua abundância de água e chuvas regulares.

Mas neste ano de quase nenhuma chuva, os holandeses enfrentam o espectro da falta de água doce. Com o aquecimento global, episódios de seca, historicamente raros, estão a tornar-se recorrentes.

“O ano de 2018 foi um ano de seca muito acentuada, seguido de dois anos muito secos”, explica Henny Van Lanen, coordenador do Centro Europeu de Secas da Universidade de Wageningen.

O governo holandês declarou oficialmente o país em “escassez de água”. Este anúncio não é acompanhado, no momento, de grandes proibições, porque os stocks de água potável não estão ameaçados.

O Estado conta com a sensibilização dos moradores para evitar o desperdício. No entanto, a nível local, as proibições do uso de águas superficiais para fins agrícolas estão a aumentar.