Pai e filho portugueses perdem a vida em Lille

Luís Cunha e Gilberto Cunha, pai e filho de 60 e 39 anos, respetivamente, eram emigrantes em França há cerca de 10 anos e estavam a poucos dias de regressarem a Portugal para passarem o Natal em Paços de Ferreira.

A ocorrência deu-se na madrugada da passada segunda-feira, dia 17. Os dois homens seguiam na estrada para mais um dia de trabalho, em direção a uma obra da empresa de construção civil onde trabalhavam, em Lille.

Poucos minutos após terem iniciado o percurso de cerca de 600 quilómetros para o trabalho, a viatura ligeira onde seguiam invadiu a faixa contrária e acabou por embater contra um pesado de mercadorias. Os dois emigrantes portugueses perderam a vida no local, segundo o site Bombeiros.pt.

A colisão aconteceu no tabuleiro da ponte de Sobache, na zona de Val D’Argent, a cerca de 20 quilómetros depois dos dois portugueses terem saído de Sélestat, situado nos arredores de Estrasburgo, onde moravam com as famílias.

Para o local da ocorrência deslocaram-se catorze operacionais dos bombeiros e da polícia que participaram nas operações de socorro e remoção dos destroços provocados pela colisão das viaturas. Os trabalhos de remoção dos destroços estenderam-se até às 10 horas da manhã de segunda-feira.

De acordo com o testemunho do condutor do camião e com os resultados da investigação levada a cabo pelas autoridades, a viatura ligeira onde seguiam os dois emigrantes portugueses terá invadido a faixa contrária, não deixando qualquer hipótese do motorista do camião ter conseguido evitar a colisão, acabando por provocar a colisão frontal entre as duas viaturas.