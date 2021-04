Páginas Facebook e Instagram da FPF no top 3 mundial

Geridas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), as páginas de Instagram, Facebook e Twitter das seleções nacionais de futebol são das que mais seguidores têm em todo o Mundo, dentro deste segmento.

Esta conclusão sai da análise ao levantamento feito e divulgado pelo portal especializado “Newstank Football” e acaba por tornar bem sucedida a estratégia há muito definida pela FPF de elevar Portugal a uma espécie de segunda seleção de todos os adeptos de futebol não portugueses.

De acordo com os dados mais recentes do referido portal, o Instagram da FPF, já com mais de sete milhões de seguidores, é o segundo da lista liderada pela Confederação Brasileira de Futebol, que tem apenas mais meio milhão de seguidores do que a lusa. O pódio desta contabilidade fecha com a página da federação alemã (DFB), seguida por 3,3 milhões de pessoas.

No Facebook, a página das seleções nacionais portuguesas “cai” para o terceiro posto, com 4,3 milhões de “gostos”, sendo superada apenas pela líder CBF (11,8 milhões) e pela vice-líder DFB (6,3 milhões).

Leia mais em Jornal de Notícias.

#portugalpositivo