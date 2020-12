Página infanto-juvenil em versão de Natal

Agora que o Natal chegou e que esta é uma época de alegria, durante a qual devemos estar felizes e divertir-nos, o sítio educativo infantil www.barry4kids.net está em trajo de festa para dar as boas-vindas ao Pai Natal e a toda a magia desta época!

A versão de Natal fica até ao dia 8 de janeiro de 2021. A versão de Natal tem a mesma estrutura da versão do resto do ano, mas com textos adaptados à época festiva, a fim de que as crianças possam ter uma pausa lúdica durante o Natal.

Mas, como aprender também pode ser divertido e, normalmente, as crianças adoram adivinhas, aqui ficam algumas “charadas” natalícias para se divertirem em família. Podem dar a resposta para barry@barry4kids.net. O cão Barry responde sempre.

Adivinhas de Natal

A primeira letra está em vila, mas não em fila. A segunda está em dedo, mas não em dado. A terceira está em tola, mas não em toca. A última letra está em bata, mas não em bota. O que será?

A primeira letra está em rola, mas não em mola. A segunda está em vela, mas não em vila. A terceira está em nota, mas não em lota. A quarta está em lago, mas não em logo. A última está em serra, mas não em terra. O que será?

A primeira está em garra, mas não em jarra. A segunda está em pato, mas não em pata. A terceira e a quarta estão em rio, mas não em tio. A última está em meto, mas não em meta. O que será?

A primeira está em lago, mas não em bago. A segunda está em uva, mas não em ova.A terceira está em goma, mas não em Roma. A quarta está em bota, mas não em bata. A última está em saco, mas não em taco. O que será?

A primeira está em goma, mas não em gota. A segunda está em vela, mas não em vala. A terceira está em tela, mas não em tola. A terceira está em Rita, mas não em rota. A última está em rola, mas não em rolo. O que será?

A primeira letra está em canela, mas não em caneta. A segunda está em rato, mas não em roto. A terceira está em faro, mas não em fato. A quarta está em dedo, mas não em dado. A quinta está em livro, mas não em lavro. A sexta está em rua, mas não em tua. A última está em copa, mas não em copo. O que será?

A primeira letra está em lenda, mas não em linda. A segunda está em neve, mas não em leve. A terceira está em fim, mas não em sim.A quarta está em ler, mas não em lar. A quinta está em cima, mas não em cama. A sexta está em mote, mas não em mole. A última está em nove, mas não em nova. O que será?

Para quem quiser ir um pouco mais além na aprendizagem divertida, tem as fichas de actividades que criei a partir dos meus livros bilingues de Natal da série “Sofia & Adélia”. As minhas netas adoram este género de actividades. São gratuitas e podem baixá-las em

Boas Festas com saúde e alegria.

Dulce Rodrigues

