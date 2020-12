Padres vão poder celebrar mais missas durante as festas de Natal

A Congregação para o Culto Divino (Santa Sé) publicou um decreto que permite aos padres celebrar até quatro missas, no Natal, para facilitar a participação dos fiéis face às limitações impostas pela pandemia.

O portal de notícias do Vaticano informa que este decreto se estende às solenidades de Maria Santíssima Mãe de Deus e da Epifania.

“Dada a situação desencadeada pela propagação mundial da pandemia, em virtude das faculdades atribuídas a esta Congregação pelo Santo Padre Francisco, de bom grado concedemos ao ordinário local – por motivos da persistência do contágio geral com a chamada covid -19 – a permissão de, neste ano, durante o período de Natal, celebrar quatro Missas no dia de Natal (25 de dezembro), no dia de Maria Santíssima Mãe de Deus (1 de janeiro) e na Epifania (3 de janeiro de 2021, em Portugal; 6 de janeiro nos países onde é dia santo), aos sacerdotes residentes nas suas dioceses, sempre que o considerarem necessário para o benefício dos fiéis”, refere o decreto.

O Direito Canónico admite que o bispo diocesano possa “permitir que os sacerdotes, por justa causa, celebrem duas vezes ao dia e também, se a necessidade pastoral o exigir, três vezes aos domingos e festas de preceito”.