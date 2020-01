Padre português no Reino Unido: comunidade está preparada para o Brexit

A Conferência Episcopal de Inglaterra e País de Gales publicou uma mensagem por ocasião do ‘Brexit’, sublinhando que na saída formal do Reino Unido da União Europeia (UE) “é importante que todos renovem um compromisso uns com os outros através de atos quotidianos de bondade, sejam bons vizinhos, acolham o estrangeiro e cuidem dos mais vulneráveis em nossa sociedade”, escreveu o cardeal Vincent Nichols.

O presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Inglaterra e País de Gales acrescenta que, dessa forma, podem contribuir para “o bem comum em todos os níveis da sociedade, da política nacional à generosidade individual”, particularmente com os que “sofrem mais dificuldades e incertezas”.

“Como católicos, com todas as pessoas de boa vontade, nos comprometemos a desempenhar nosso papel nesse empreendimento”, concluiu o cardeal Nichols.

Em 60 anos de história, o Reino Unido é o primeiro Estado-membro a sair da União Europeia.

O padre Carlos Gabriel, da Comunidade Católica de Língua Portuguesa no Reino Unido, disse que, no “grupo de pessoas ligadas à capelania”, que encontra regularmente, “não há grande excitação ou grande alarmismo em relação ao acontecimento”.

“As pessoas têm andado a ouvir falar disto há mais de três anos, foram sendo psicologicamente preparadas, preparam-se mentalmente para isto. Para a comunidade que está aqui, que é mais estabelecida já tem a papelada toda, os direitos de residência, tem uma vida estabelecida, o Brexit não vai representar grande dificuldade”, desenvolveu, em declarações à Agência ECCLESIA.

O sacerdote português adianta que, ao longo destes anos, não viu “grande entusiasmo por parte das pessoas”, mesmo nas reuniões da Embaixada em que participou.

Esta noite, às 22h00, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson vai fazer uma declaração, um discurso já gravado, e o seu gabinete já divulgou um excerto.

“O nosso trabalho como governo – o meu trabalho – é unir este país e levar-nos em frente. E a coisa mais importante a dizer hoje à noite é que isto não é um fim, mas um começo. É o momento em que o amanhecer se abre e a cortina sobe para um novo ato. É um momento de verdadeira renovação e mudança nacional”, segundo a informação adiantada pelo gabinete do primeiro-ministro.

O padre Carlos Gabriel observa que os ingleses “têm o direito a forjar o seu destino e a tomar as suas decisões”, e que Boris Johnson, um “homem bastante extrovertido e carismático”, provou “arrastar o eleitorado” para a sua opinião.

“Agora está a lançar o ramo de oliveira a todas as pessoas, a todos aqueles que não concordam com o Brexit, para aquilo que ele quer”, desenvolveu, lembrando Boris Johnson foi presidente da Câmara de Londres “e fez um bom trabalho”, não havendo razões para “pensar que vai atirar o país para o abismo, para as falésias de Dover”.

O delegado da Comunidade Católica de Língua Portuguesa no Reino Unido explica que a missão “é uma referência” principalmente para “um grupo relativamente pequeno” de pessoas que vai à Missa aos domingos e para “as jovens famílias que têm filhos na catequese”.