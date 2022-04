“Pacote de solidariedade”: Conto do vigário do Governo começa a desmoronar-se

Os resultados financeiros das filiais luxemburguesas dos grandes grupos internacionais começam a ser publicados há uma semana e o mínimo que podemos dizer é que, pelo menos para algumas delas, o negócio parece estar a correr muito bem. O ano de 2021 – recorde-se que ainda foi um ano em que a pandemia grassou –, foi manifestamente bastante lucrativo para muitas empresas implantadas no Luxemburgo… e portanto para os seus acionistas. O setor bancário, por exemplo, registou um aumento de 30,8% (!) nos lucros.

Estes resultados vêm confortar em absoluto a posição defendida pela OGBL na recente Tripartida e também permitem compreender melhor uma das razões pelas quais a OGBL se opôs ao pacote de medidas proposto pelo Governo. Embora seja verdade que algumas empresas estão atualmente a sofrer com o aumento dos preços da energia e que, por conseguinte, necessitam realmente de assistência, é também inegável que isto não se aplica a todas as empresas que operam no país. É precisamente por isso que a OGBL estava disposta, durante a Tripartida, a concordar com a ajuda às empresas, mas uma ajuda que deveria ter sido dirigida exclusivamente às empresas que estavam genuinamente em dificuldade devido à evolução preocupante dos preços da energia.

Em vez disso, ao decidir manipular o index (indexação automática dos salários), o Governo – atuando em conformidade com o patronato – optou por uma ajuda massiva, completamente não direcionada e indiferenciada, beneficiando todas as empresas do país, sem distinção, em detrimento de praticamente todos os trabalhadores e reformados, que estão assim a ser roubados do seu index.

A OGBL opôs-se e continua a opor-se à transferência massiva do poder de compra das famílias para as empresas, muitas das quais atualmente não precisam de apoio financeiro. Para estas últimas, a manipulação do index é uma verdadeira ‘’oferta’’ do Governo, no valor de várias centenas de milhões de euros, que irão parar aos bolsos dos seus acionistas. Em suma, esta é uma vasta operação de redistribuição de baixo para cima.

Prestações familiares: reviravolta repentina do Governo!

A OGBL salienta mais uma vez que a manipulação do index terá consequências graves sobre o poder de compra dos trabalhadores e reformados, com consequências mais vastas do que se pode supor inicialmente. A OGBL observa neste contexto que, na sequência da sua intervenção (comunicado de imprensa de 2 de abril de 2022 e outras publicações nas redes sociais), o Governo considera agora excluir os abonos de família da manipulação da próxima tranche do index, o que não estava previsto no pacote de medidas adotado no final da Tripartida.

Felizmente, o Governo parece estar a recuar neste ponto específico, mas esta súbita reviravolta é mais uma prova de que o pacote de medidas do Governo – chamado sem vergonha “pacote de solidariedade” – não foi pensado até ao fim.

No entanto, esta mudança de atitude do Governo não altera a substância: a manipulação planeada do index continua a ser um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores e a OGBL continuará a lutar até que o Governo restaure o mecanismo de ajustamento dos salários e pensões à inflação, o index.

Grande Manifestação e Desfile do 1° de Maio

Este ano, o 1° de Maio, Dia da Festa do Trabalho e Dia do Trabalhador, tem lugar num contexto particular: o ataque frontal do Governo luxemburguês ao nosso sistema de indexação automática dos salários no âmbito da Tripartida. Um acordo que a OGBL se recusou a assinar.

Nesse sentido e para mostrar a nossa oposição ao pacote de medidas proposto pelo Governo para compensar o adiamento de uma, duas ou mesmo mais tranches do index até ao final de 2023 – e que na realidade não compensa nada apenas destrói ainda mais o poder de compra dos trabalhadores – a OGBL organiza uma grande manifestação e desfile no dia 1 de Maio, na cidade do Luxemburgo.

A concentração é às 10h frente à gare central da cidade do Luxemburgo. O desfile parte daí para o Grund, até ao Centro Cultural Abadia de Neimënster, onde a presidente da OGBL, Nora Back, vai proferir o seu discurso do 1° de Maio.

Venham e apareçam todos em grande número à manifestação e no Centro Cultural Neimënster para mostrar a vossa oposição à decisão do Governo de adiar o nosso, o vosso, index.

Vamos defender o index!

Não toques no meu index !

