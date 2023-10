Paços de Ferreira lança reflexão sobre o futuro do mobiliário

Paços de Ferreira organiza, em outubro, naquela cidade e em Matosinhos, dois encontros de especialistas em madeira e mobiliário, incluindo empresários e representantes da comunidade científica e tecnológica, anunciou a organização.

A ação “O Futuro do Mobiliário” será “um encontro único entre profissionais e especialistas da madeira e do mobiliário e a comunidade científica e tecnológica”, lê-se num comunicado do município de Paços de Ferreira, no distrito do Porto.

O encontro terá duas datas: a primeira na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, no dia 19, e o segundo no dia seguinte na Quinta O Campo, em Paços de Ferreira.

“Pensado para os pioneiros, visionários, tecnólogos e curiosos do setor do mobiliário, o evento promove um espaço de discussão e reflexão sobre os principais desafios do futuro, incluindo o design, a sustentabilidade, os novos mercados e modelos de negócio, as tecnologias emergentes e as competências de futuro”, segundo os promotores.

Do painel de oradores, a organização destaca Nini Andrade Silva, Yves Béhar, Kaave Pour, Pablo Van der Lugt, Andreja Kutnar, José Manuel dos Santos, Maria Milano, Luísa Carvalho, José Rui Marcelino e Andria Santos.

Está ainda prevista a realização de ‘workshops’ técnicos sobre “temas relevantes para a inovação de produto e processo”, como as tecnologias da Indústria 4.0, os novos materiais sustentáveis ou o papel da inteligência artificial no atual e futuro mercado de competências do setor.

O município e a Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEP) são as entidades organizadoras do encontro.