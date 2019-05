Pacheco Pereira no Luxemburgo para levar o projeto Ephemera à diáspora

José Pacheco Pereira estará presente no evento que marca o 18º aniversário do BOM DIA, a conferência Portugal+ (leia-se Portugal Positivo).

O evento decorre no dia 11 de maio das 9:00 às 18:30 no Camões – Centro Cultural Português no Luxemburgo.

Além do conhecido historiador e comentador político, a conferência conta com a participação de personalidades relevantes da diáspora portuguesa e de Portugal: dirigentes de empresas e organizações portuguesas e da diáspora. Na conferência serão abordados domínios em que Portugal e os portugueses se destacam.

Pacheco Pereira apresentará o projeto Ephemera, a sua biblioteca e arquivo, que o historiador quer alargar às comunidades portuguesas aonde espera encontrar um interessante espólio de informação.

A conferência Portugal+ é um evento de networking e promoção de Portugal que decorre a 11 de maio no Camões – Centro Cultural Português no Luxemburgo. Pode inscrever-se aqui.