Pacheco é no novo treinador do Vitória de Guimarães

Novo treinador do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, acredita que a equipa deve ser “dominante em todos os momentos do jogo”, quer a atacar, quer a reagir à perda da bola.

Apresentado em conferência de imprensa como sucessor de Paulo Turra, Álvaro Pacheco, de 52 anos, assumiu ser “uma honra muito grande representar um dos maiores clubes portugueses”, que, a seu ver, se caracteriza por uma ambição e por “uma exigência da massa associativa” que devem ser expressos em campo.

“Temos de pegar na exigência da massa associativa e de a levar para o lado positivo. Tem de ser um ‘combustível’ para irmos em busca do nosso objetivo. Temos de pegar nessa pressão e de a transformar. Ter futebol de ataque significa dominar os momentos em que temos a bola e em que perdemos a bola. Queremos uma equipa dominante em todos os momentos”, realçou, no Estádio D. Afonso Henriques.

Motivado para alcançar os objetivos do clube vimaranense, que passam pelo terceiro apuramento europeu consecutivo, segundo referiu o presidente vitoriano, António Miguel Cardoso, o treinador natural de Felgueiras referiu ainda que o clube minhoto “tem tudo a ver” consigo, por ser ambicioso e ter “um ADN muito próprio”.

De regresso ao ativo 10 dias depois de deixar o Estoril Praia, Álvaro Pacheco realça a intenção de “criar uma identidade e uma ideia de jogo comum a todos” a partir de um plantel jovem, em conformidade com “a filosofia do clube”, e que vê com “muito potencial”.

“Olho-o com uma expetativa muito grande. Sinto que podemos fazer coisas bonitas. Temos de fazer o melhor que somos capazes de fazer. Temos de ter um futebol positivo, atraente, que faça os vitorianos reverem-se naquilo que somos”, reiterou.

Treinador do Estoril Praia no início desta época e do Vizela durante três épocas e meia, nas quais contribuiu para as subidas do emblema minhoto à II Liga, na época 2019/20, e ao escalão principal, na época 2020/21, Álvaro Pacheco lembrou ainda a história dos seus antecessores em Guimarães, no caso Moreno e Paulo Turra.

Além do Estoril Praia e do Vizela, o treinador orientou o Lixa, equipa da sua localidade natal, na época 2011/12, e o Fafe na temporada 2018/19, tendo, pelo meio, sido adjunto de Miguel Leal no Penafiel, no Moreirense e no Boavista, entre as épocas 2012/13 e 2017/18.

Álvaro Pacheco orienta hoje o primeiro treino no Vitória, durante a tarde, e estreia-se ao comando da equipa no domingo, a partir das 15:30, na deslocação ao reduto do Famalicão, referente à oitava jornada da I Liga.